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    Віцеспікер Ради Стефанчук: назріває зміна міністрів економіки і фінансів

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    Перший заступник голови Верховної Ради України&nbsp;Руслан Стефанчук - Віцеспікер Ради Стефанчук: назріває зміна міністрів економіки і фінансів
    Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук

    Кадрові висновки у Раді будуть робити після 15 вересня

    Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку.

    Про це Стефанчук заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Я думаю, що така ситуація назріває... Економічний блок у нас представлений міністром економіки і фінансів. Я думаю, що в першу чергу мова йде саме про цих осіб»,– сказав Стефанчук.

    Він уточнив, що кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет міністрів має запропонувати Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік.

    «Все буде залежати від одного – наскільки ефективна і якісна робота буде проведена над проектом державного бюджету України і наскільки парламенту буде запропоновані нові підходи щодо подолання наслідків, спричинених Covid-19», – пояснив віцеспікер парламенту.

    Напередодні голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що у монобільшості є запитання до роботи економічного блоку Кабміну.

    Як відомо, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключає, що у найближчій перспективі відбудуться кадрові ротації в економічному блоці Кабміну.

    Мінфін економіка міністр кадрові зміни відставка уряд Руслан Стефанчук Ігор Петрашко Сергій Марченко
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