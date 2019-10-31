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    Рада планує створити єдину систему публічних електронних реєстрів

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    Рада планує створити єдину систему публічних електронних реєстрів

    За прийняття відповідного законопроєкту №2110 за основу проголосувало 320 депутатів при 226 необхідних

    Верховна Рада має намір створити єдину систему публічних електронних реєстрів.

    За прийняття відповідного законопроєкту 2110 за основу проголосувало 320 депутатів при 226 необхідних.

    Законопроєктом визначається система публічних електронних реєстрів, законодавчі вимоги до публічних електронних реєстрів, реєстрова інформація, а також принципи, організаційні, інституційні, процесуальні та фінансові основи їхнього існування і взаємодії.

    Згідно із законопроєктом, систему публічних електронних реєстрів становитимуть базові державні реєстри (Єдиний державний демографічний реєстр, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державний земельний кадастр), інші державні реєстри, комунальні реєстри, визначені законом реєстри саморегулівних організацій, а також реєстр реєстрів, який призначений для реєстрації та обліку реєстрів.

    Документом визначаються єдині вимоги до реєстрової інформації, її статусу, форм, складу, порядку створення, зберігання і використання (в т.ч. надання), внесення існуючої, в тому числі архівної інформації.

    Зокрема передбачається, що всі існуючі державні реєстри, кадастри тощо мають вестися в електронному вигляді із застосуванням технологій резервного копіювання, а реєстрові дані розподілятися на базові (загальнодоступні, безкоштовні) і спеціальні (що вимагають спеціального доступу, платні) набори.

    Також визначаються єдині принципи створення, ведення, адміністрування, модернізації, реорганізації та ліквідації громадських електронних реєстрів, у тому числі характерні особливості для реєстру реєстрів, принципи взаємодії публічних електронних реєстрів на єдиній електронній платформі, основи контролю, державного нагляду, відповідальності та виправлення помилок у сфері публічних електронних реєстрів, види правопорушень та основи юридичної відповідальності, фінансові засади створення, адміністрування і функціонування публічних електронних реєстрів.

    При цьому плата за послуги реєстрів, які повністю або частково складають процедуру надання адміністративних послуг, справляється у вигляді адміністративного збору.

    У разі прийняття закон набуде чинності з 1 січня 2022 року, крім пункту в частині доручень Кабінету Міністрів, який стає чинним наступного дня після опублікування.

    Як повідомлялось, Рада зняла недоторканність із депутата Ярослава Дубневича і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

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