Рада планує створити єдину систему публічних електронних реєстрів



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За прийняття відповідного законопроєкту №2110 за основу проголосувало 320 депутатів при 226 необхідних

Верховна Рада має намір створити єдину систему публічних електронних реєстрів.

За прийняття відповідного законопроєкту №2110 за основу проголосувало 320 депутатів при 226 необхідних.

Законопроєктом визначається система публічних електронних реєстрів, законодавчі вимоги до публічних електронних реєстрів, реєстрова інформація, а також принципи, організаційні, інституційні, процесуальні та фінансові основи їхнього існування і взаємодії.

Згідно із законопроєктом, систему публічних електронних реєстрів становитимуть базові державні реєстри (Єдиний державний демографічний реєстр, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державний земельний кадастр), інші державні реєстри, комунальні реєстри, визначені законом реєстри саморегулівних організацій, а також реєстр реєстрів, який призначений для реєстрації та обліку реєстрів.

Документом визначаються єдині вимоги до реєстрової інформації, її статусу, форм, складу, порядку створення, зберігання і використання (в т.ч. надання), внесення існуючої, в тому числі архівної інформації.

Зокрема передбачається, що всі існуючі державні реєстри, кадастри тощо мають вестися в електронному вигляді із застосуванням технологій резервного копіювання, а реєстрові дані розподілятися на базові (загальнодоступні, безкоштовні) і спеціальні (що вимагають спеціального доступу, платні) набори.

Також визначаються єдині принципи створення, ведення, адміністрування, модернізації, реорганізації та ліквідації громадських електронних реєстрів, у тому числі характерні особливості для реєстру реєстрів, принципи взаємодії публічних електронних реєстрів на єдиній електронній платформі, основи контролю, державного нагляду, відповідальності та виправлення помилок у сфері публічних електронних реєстрів, види правопорушень та основи юридичної відповідальності, фінансові засади створення, адміністрування і функціонування публічних електронних реєстрів.

При цьому плата за послуги реєстрів, які повністю або частково складають процедуру надання адміністративних послуг, справляється у вигляді адміністративного збору.

У разі прийняття закон набуде чинності з 1 січня 2022 року, крім пункту в частині доручень Кабінету Міністрів, який стає чинним наступного дня після опублікування.

Як повідомлялось, Рада зняла недоторканність із депутата Ярослава Дубневича і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.