Дубневич уже зібрав в ізолятор найнеобхідніші речі, серед яких дві книги
Депутат уточнив, що із книг узяв роман Василя Шкляра «Характерник» і книгу Люко Дашвара
Депутат Верховної Ради Ярослав Дубневич із групи «За майбутнє» готовий до арешту і зібрав найнеобхідніші речі. Про це він повідомив журналістам.
«Згоден (на арешт). Сумку зібрав, не в СІЗО, а ІТТ (ізолятор тимчасового тримання – «Главком»). Зібрав. Що я туди взяв: дві книжки, рушник, мило, зубну щітку, спортивний костюм, шапку», - сказав Дубневич.
Депутат уточнив, що із книг узяв роман Василя Шкляра «Характерник» і книгу Люко Дашвара.
Політик заявив, що він не має наміру оплачувати заставу.
Дубневич підтвердив, що йому вже вручили підозру і завтра буде призначений суд.
Ввін уточнив, що про підозру йому повідомили об 11:48 у приміщенні Верховної Ради. На уточнююче запитання, де саме відбулося повідомлення про підозру, Дубневич відповів: «Вручати підозру не можуть у залі. Вручили за залом засідань, не в туалеті».
Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича під варту з альтернативою застави 93 млн грн.
Як повідомлялось, Рада зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.
За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн.