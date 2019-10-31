Дубневич уже зібрав в ізолятор найнеобхідніші речі, серед яких дві книги



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Ярослав Дубневич заявив, що він не має наміру оплачувати заставу і зазначив, що сумку зібрав, не в СІЗО, а ІТТ

Депутат уточнив, що із книг узяв роман Василя Шкляра «Характерник» і книгу Люко Дашвара

Депутат Верховної Ради Ярослав Дубневич із групи «За майбутнє» готовий до арешту і зібрав найнеобхідніші речі. Про це він повідомив журналістам.

«Згоден (на арешт). Сумку зібрав, не в СІЗО, а ІТТ (ізолятор тимчасового тримання – «Главком»). Зібрав. Що я туди взяв: дві книжки, рушник, мило, зубну щітку, спортивний костюм, шапку», - сказав Дубневич.

Депутат уточнив, що із книг узяв роман Василя Шкляра «Характерник» і книгу Люко Дашвара.

Політик заявив, що він не має наміру оплачувати заставу.

Дубневич підтвердив, що йому вже вручили підозру і завтра буде призначений суд.

Ввін уточнив, що про підозру йому повідомили об 11:48 у приміщенні Верховної Ради. На уточнююче запитання, де саме відбулося повідомлення про підозру, Дубневич відповів: «Вручати підозру не можуть у залі. Вручили за залом засідань, не в туалеті».

Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича під варту з альтернативою застави 93 млн грн.

Як повідомлялось, Рада зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн.