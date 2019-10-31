  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дубневич уже зібрав в ізолятор найнеобхідніші речі, серед яких дві книги

    • Розсилка
    <span>Ярослав Дубневич заявив, що він не має наміру оплачувати заставу і зазначив, що&nbsp;сумку зібрав, не в СІЗО, а ІТТ&nbsp;</span> - Дубневич уже зібрав в ізолятор найнеобхідніші речі, серед яких дві книги
    Ярослав Дубневич заявив, що він не має наміру оплачувати заставу і зазначив, що сумку зібрав, не в СІЗО, а ІТТ 

    Депутат уточнив, що із книг узяв роман Василя Шкляра «Характерник» і книгу Люко Дашвара

    Депутат Верховної Ради Ярослав Дубневич із групи «За майбутнє» готовий до арешту і зібрав найнеобхідніші речі. Про це він повідомив журналістам.

    «Згоден (на арешт). Сумку зібрав, не в СІЗО, а ІТТ (ізолятор тимчасового тримання – «Главком»). Зібрав. Що я туди взяв: дві книжки, рушник, мило, зубну щітку, спортивний костюм, шапку», - сказав Дубневич.

    Депутат уточнив, що із книг узяв роман Василя Шкляра «Характерник» і книгу Люко Дашвара.

    Політик заявив, що він не має наміру оплачувати заставу.

    Дубневич підтвердив, що йому вже вручили підозру і завтра буде призначений суд.

    Ввін уточнив, що про підозру йому повідомили об 11:48 у приміщенні Верховної Ради. На уточнююче запитання, де саме відбулося повідомлення про підозру, Дубневич відповів: «Вручати підозру не можуть у залі. Вручили за залом засідань, не в туалеті».

    Як повідомлялось, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура  подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича під варту з альтернативою застави 93 млн грн.

    Як повідомлялось, Рада зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

    За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн.

     Читайте також: Хто з депутатів голосував проти арешту нардепа Дубневича (список)
    прокуратура Верховна Рада суд книги депутат СІЗО арешт речі Ярослав Дубневич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ