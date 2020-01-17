Рада призначила Мережка головою міжнародного комітету замість Яременка



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Нардеп Олександр Мережко відповідатиме за зовнішню політику у Раді

За прийняття проєкту постанови №2751 проголосували 317 депутатів за мінімально необхідних 226

Верховна Рада призначила депутата Олександра Мережка головою комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва парламенту замість Богдана Яременка (обидва - «Слуга народу»).

За прийняття проєкту постанови №2751 проголосували 317 депутатів за мінімально необхідних 226.

Яременко призначений членом комітету з міжнародної політики.

До призначення головою міжнародного комітету Мережко займав посаду члена комітету з питань правової політики.

Він доктор юридичних наук, працював завідувачем кафедри права в Київському лінгвістичному універститеті.

Пройшов до парламенту 85-м номером за списком «Слуги народу».

Крім того Рада призначила депутата від «Європейської солідарності» Володимира В'ятровича членом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, 5 грудня Рада відмовилася призначити голову української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, депутата Єлизавету Ясько головою комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість Яременка (обидва - фракція «Слуга народу»).

2 грудня «Слуга народу» вирішила висунути кандидатуру депутата Ясько на посаду голови міжнародного комітету Ради замість Яременка.

31 жовтня Яременко вибачився за своє листування з повією на засіданні парламенту і нагадав про кримінальну відповідальність за порушення його таємниці.