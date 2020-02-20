В Україні вперше відбудеться 10-годинний освітній марафон



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Телеканал «Київ» проведе освітній марафон у прямому ефірі

Нинішній темп життя і розвиток технологій вимагають від людей постійного навчання і вдосконалення вмінь та навичок. Більшості сучасних людей доводиться протягом життя не раз змінити професію. Не кажучи вже про так звані soft skills, які вимагають роботодавці. Але отримання додаткових навичок і знань - задоволення не з дешевих, особливо в столиці.

Тому телеканал «Київ» і «Освітній хаб міста Києва» пішли на безпрецедентний крок. 22 лютого вперше в Україні відбудеться 10-годинний освітній марафон, під час якого 30 найзірковіших тренерів і вчителів країни прочитають лекції та проведуть свої авторські майстер-класи у прямому ефірі.

В кінці марафону представник Книги рекордів України вручить сертифікат «Найдовшого освітнього заходу».

Серед лекторів: психолінгвіст і поліглот, методолог з 20-річним досвідом викладання п'яти іноземних мов Віталій Зубков, редактор «Свободи слова» Савіка Шустера Василь Пехньо, журналіст, телеведучий, документаліст Юрій Макаров, директорка Фонду Олени Пінчук «АнтиСНІД»Ольга Руднєва та багато інших.

Марафон триватиме з 9:00 до 19:00.

Як повідомлялося, раніше на телеканалі «Київ» стартувала нова гостросоціальна програма «Київрада». За основу її взятий популярний телеформат CNN Тown Hall, який багато років виходить на американському телебаченні. По суті, це висвітлення діяльності депутатів у форматі реальних зустрічей з виборцями.