Підвищення цін на пальне. Депутати викликали до Ради голову Антимонопольного комітету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Підвищення цін на пальне. Депутати викликали до Ради голову Антимонопольного комітету
На тлі зростання цін на АЗС Антимонопольний комітет розпочав перевірку ситуації на ринку світлих нафтопродуктів
фото: Facebook/Павло Кириленко

В Україні через війну на Близькому Сході зросли ціни на бензин, дизель та газ

Народні депутати викликали до парламенту голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Він доповідатиме про підвищення цін на паливо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За відповідне рішення проголосували 156 парламентарів. Так, Кириленко виступить у сесійній залі 11 березня о 12:00.

Чому змінюються ціни на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

В Україні планують стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко пояснила: уряд опрацьовує можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги через суттєве зростання цін на пальне.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів 

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10–15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1–2%.

До слова, минулої неділі світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані. Станом на вечір неділі ф'ючерси на американську нафту підскочили на 14,7%, а еталонна марка Brent додала понад 12%, сягнувши $104.

Теги: Верховна Рада бензин Антимонопольний комітет Павло Кириленко пальне

