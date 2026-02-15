Податки для ФОПів, OLX та посилок. Тимошенко викрила «безумний план»

«Батьківщина» уклала Меморандум про співпрацю з загальнонаціональним рухом #SaveФОП

Лідерка «Батьківщини» закликає готуватися протистояти податковому терору

Партія «Батьківщина» разом із загальнонаціональним рухом малих підприємців #SaveФОП готові знову чинити опір економічному терору проти середнього класу. Про це повідомила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Влада все ж таки не відмовилася від цинічної ідеї наповнити бюджет не податками з олігархії, а коштами, стягнутими з кишень малих підприємців і звичайних українців», – наголосила лідерка «Батьківщини».

Йдеться про анонсований владою комплексний закон, який планують винести на розгляд парламенту у березні. Він передбачатиме:

введення ПДВ для ФОПів (якщо обсяг реалізації перевищує 4 мільйони гривень на рік);

оподаткування посилок вартістю до 150 євро;

запровадження 5% збору з продавців речей на цифрових платформах типу OLX.

«Це їхній безумний план, який потрібно ламати. А це означає, що наша з вами боротьба продовжується!» – переконана Юлія Тимошенко.

Вона нагадала, що «Батьківщина» спільно з #SaveФОП та малими підприємцями вже показали ефективні результати спільної роботи: зібрано понад сто тисяч підписів, ухвалено понад 200 рішень місцевих рад проти введення ПДВ для ФОПів, проведено безліч публічних заходів, що зрештою змусило владу відтермінувати своє рішення щодо запровадження 20% ПДВ для ФОПів.

Щоб завадити владі ухвалити анонсований комплексний податковий закон, команда «Батьківщини» продовжить боротьбу, аби меморандуму з #SaveФОП щодо захисту малого підприємництва був виконаний.

Крім того, за словами Юлії Тимошенко, вкрай важливо ухвалити законопроєкт «Батьківщини» про мораторій на підвищення податків для ФОПів і заборону запровадження нових поборів.

«Саме цей закон гарантовано зможе вберегти українців і мале підприємництво», – запевняє вона.