Податки для ФОПів, OLX та посилок. Тимошенко викрила «безумний план»
Лідерка «Батьківщини» закликає готуватися протистояти податковому терору
Партія «Батьківщина» разом із загальнонаціональним рухом малих підприємців #SaveФОП готові знову чинити опір економічному терору проти середнього класу. Про це повідомила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
«Влада все ж таки не відмовилася від цинічної ідеї наповнити бюджет не податками з олігархії, а коштами, стягнутими з кишень малих підприємців і звичайних українців», – наголосила лідерка «Батьківщини».
Йдеться про анонсований владою комплексний закон, який планують винести на розгляд парламенту у березні. Він передбачатиме:
- введення ПДВ для ФОПів (якщо обсяг реалізації перевищує 4 мільйони гривень на рік);
- оподаткування посилок вартістю до 150 євро;
- запровадження 5% збору з продавців речей на цифрових платформах типу OLX.
«Це їхній безумний план, який потрібно ламати. А це означає, що наша з вами боротьба продовжується!» – переконана Юлія Тимошенко.
Вона нагадала, що «Батьківщина» спільно з #SaveФОП та малими підприємцями вже показали ефективні результати спільної роботи: зібрано понад сто тисяч підписів, ухвалено понад 200 рішень місцевих рад проти введення ПДВ для ФОПів, проведено безліч публічних заходів, що зрештою змусило владу відтермінувати своє рішення щодо запровадження 20% ПДВ для ФОПів.
Щоб завадити владі ухвалити анонсований комплексний податковий закон, команда «Батьківщини» продовжить боротьбу, аби меморандуму з #SaveФОП щодо захисту малого підприємництва був виконаний.
Крім того, за словами Юлії Тимошенко, вкрай важливо ухвалити законопроєкт «Батьківщини» про мораторій на підвищення податків для ФОПів і заборону запровадження нових поборів.
«Саме цей закон гарантовано зможе вберегти українців і мале підприємництво», – запевняє вона.
