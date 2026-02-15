Головна Країна Політика
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Тимошенко викрила «безумний план»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Тимошенко викрила «безумний план»
«Батьківщина» уклала Меморандум про співпрацю з загальнонаціональним рухом #SaveФОП
фото: ba.org.ua

Лідерка «Батьківщини» закликає готуватися протистояти податковому терору

Партія «Батьківщина» разом із загальнонаціональним рухом малих підприємців #SaveФОП готові знову чинити опір економічному терору проти середнього класу. Про це повідомила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Влада все ж таки не відмовилася від цинічної ідеї наповнити бюджет не податками з олігархії, а коштами, стягнутими з кишень малих підприємців і звичайних українців», – наголосила лідерка «Батьківщини».

Йдеться про анонсований владою комплексний закон, який планують винести на розгляд парламенту у березні. Він передбачатиме:

  • введення ПДВ для ФОПів (якщо обсяг реалізації перевищує 4 мільйони гривень на рік);
  • оподаткування посилок вартістю до 150 євро;
  • запровадження 5% збору з продавців речей на цифрових платформах типу OLX.

«Це їхній безумний план, який потрібно ламати. А це означає, що наша з вами боротьба продовжується!» – переконана Юлія Тимошенко.

Вона нагадала, що «Батьківщина» спільно з #SaveФОП та малими підприємцями вже показали ефективні результати спільної роботи: зібрано понад сто тисяч підписів, ухвалено понад 200 рішень місцевих рад проти введення ПДВ для ФОПів, проведено безліч публічних  заходів, що зрештою змусило владу відтермінувати своє рішення щодо запровадження 20% ПДВ для ФОПів.

Щоб завадити владі ухвалити анонсований комплексний податковий закон, команда «Батьківщини» продовжить боротьбу, аби меморандуму з #SaveФОП щодо захисту малого підприємництва був виконаний.

Крім того, за словами Юлії Тимошенко, вкрай важливо ухвалити законопроєкт «Батьківщини» про мораторій на підвищення податків для ФОПів і заборону запровадження нових поборів.

«Саме цей закон гарантовано зможе вберегти українців і мале підприємництво», – запевняє вона.

