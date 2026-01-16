Головна Гроші Особисті фінанси
«Це потрібно вам». Глава МВФ зробила заяву про підвищення податків для ФОПів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Для схвалення нової програми МВФ вимагає лише внесення законопроєкту про скасування податкових пільг до Ради, а не його ухвалення
фото: Facebook/Kristalina Georgieva

У разі ухвалення закону, платники єдиного податку з доходом від 1 млн грн сплачуватимуть 20% ПДВ

Міжнародний валютний фонд вимагає запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Щодо пільг з ПДВ ми дуже чітко заявили: це має бути зроблено. Ми не можемо допустити, щоб українська економіка залишалася в підвішеному стані між ринковою та неринковою моделями. Ми повинні рухатися вперед, і питання не в тому, робити це чи ні, а в тому – як саме і як заручитися підтримкою парламенту», – сказала керівниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Георгієва наголосила, що для схвалення нової програми МВФ вимагає лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення.

Вона розповіла, що казала українським посадовцям: «Я була абсолютно відвертою: до цього не можна торкатися. Це потрібно вам самим. Це потрібно для вступу до ЄС. Це потрібно для залучення приватного сектору та створення більш сприятливого бізнес-середовища».

Посадовця наголосила, що МВФ оцінюватиме, які заходи можуть бути впроваджені швидко, а які потребують більш тонкого «калібрування». Міжнародний валютний фонд дав рік Україні, аби Верховна Рада скасувала пільги для ФОПів, які заявляють про річний дохід понад 1 млн грн.

Нагадаємо, Bloomberg повідомляв, що українська влада погодилася скасувати кілька податкових пільг, щоб забезпечити нове фінансування від Міжнародного валютного фонду. Україна погодилася прискорити боротьбу з ухиленням від податків і розширити податкову базу.

Як повідомлялося, очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва в четвер, 15 січня.

Теги: ФОП податки МВФ

