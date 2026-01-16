«Це потрібно вам». Глава МВФ зробила заяву про підвищення податків для ФОПів

Для схвалення нової програми МВФ вимагає лише внесення законопроєкту про скасування податкових пільг до Ради, а не його ухвалення

У разі ухвалення закону, платники єдиного податку з доходом від 1 млн грн сплачуватимуть 20% ПДВ

Міжнародний валютний фонд вимагає запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Щодо пільг з ПДВ ми дуже чітко заявили: це має бути зроблено. Ми не можемо допустити, щоб українська економіка залишалася в підвішеному стані між ринковою та неринковою моделями. Ми повинні рухатися вперед, і питання не в тому, робити це чи ні, а в тому – як саме і як заручитися підтримкою парламенту», – сказала керівниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Георгієва наголосила, що для схвалення нової програми МВФ вимагає лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення.

Вона розповіла, що казала українським посадовцям: «Я була абсолютно відвертою: до цього не можна торкатися. Це потрібно вам самим. Це потрібно для вступу до ЄС. Це потрібно для залучення приватного сектору та створення більш сприятливого бізнес-середовища».

Посадовця наголосила, що МВФ оцінюватиме, які заходи можуть бути впроваджені швидко, а які потребують більш тонкого «калібрування». Міжнародний валютний фонд дав рік Україні, аби Верховна Рада скасувала пільги для ФОПів, які заявляють про річний дохід понад 1 млн грн.

Нагадаємо, Bloomberg повідомляв, що українська влада погодилася скасувати кілька податкових пільг, щоб забезпечити нове фінансування від Міжнародного валютного фонду. Україна погодилася прискорити боротьбу з ухиленням від податків і розширити податкову базу.

Як повідомлялося, очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва в четвер, 15 січня.