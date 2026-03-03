Головна Гроші Економіка
Україна отримала перший транш МВФ: куди спрямують кошти

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності
фото з відкритих джерел

Кошти зараховані в межах нової чотирирічної програми та спрямуються на пріоритетні видатки бюджету

До державного бюджету України надійшов перший транш фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,5 млрд доларів у межах нової програми розширеного фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

«Україна сьогодні отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування. 1,5 млрд доларів зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності», – зазначила вона.

Йдеться про програму, загальний обсяг якої становить 8,1 млрд доларів. За словами очільниці уряду, від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від Міжнародного валютного фонду.

«Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію», – додала Свириденко.

Раніше стало відомо, що рада директорів МВФ схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України обсягом 8,1 млрд доларів. Найближчим часом очікується перший транш – близько 1,5 млрд доларів, які спрямують на покриття дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності. Програма МВФ є частиною ширшої фінансової рамки, яка передбачає покриття прогнозованого дефіциту держбюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років. 

