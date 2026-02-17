Тимошенко після чергової перемоги в Антикорсуді зробила заяву

Тимошенко: Ми крок за кроком скасуємо всі незаконні рішення ВАКСу, і від цієї замовної справи не залишиться нічого

16 лютого вже вдруге апеляційний суд виправив незаконне рішення попередньої інстанції у справі Тимошенко. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко після засідання Апеляційної палати ВАКС заявила: «Ми будемо послідовно скасовувати всі злочинні ухвали аж допоки ця сфабрикована справа проти мене не розсиплеться. Справи немає, порушення закону немає. Це політична атака на мене як на лідера опозиційної фракції. В підсумку, ми з цим політичним нападом розберемося».

Під час засідання, за переконання Тимошенко, всім стало очевидно – вся справа проти неї сфабрикована та є політичним замовленням. «І слідство, і прокурори, і суд чітко засвідчили, що я ніяких грошей нікому не передавала, і мені ніхто ніяких грошей не передавав. Я переконана, що я доведу і на українському, і на міжнародному рівні в судах абсолютно чесну свою позицію» – зауважила лідерка «Батьківщини».

Юлія Тимошенко також повідомила, що за перебігом її справи прискіпливо стежать знані міжнародні структури. Зокрема, Парламентська асамблея Ради Європи, відповідні органи Європейського парламенту, а також німецька правозахисна організація, яка фінансується за рахунок бюджету Німеччини. Крім того, лідерка «Батьківщини» додала, що її команда готує подання до Європейського суду з прав людини.

«Всі міжнародні структури, які моніторять зараз цю ситуацію, перебувають у шоковому стані. Від безправ’я, від відсутності будь-яких підстав для таких переслідувань і від репресій, які знову відбуваються в Україні проти опозиції», – зазначила ексглава уряду. Вона вкотре попередила, що на учасників фальшування справи чекає кримінальна відповідальність. «Це не боротьба з корупцією, а правове хамство», – обурилася Юлія Тимошенко діями НАБУ та САП.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями тоді не називалося, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.