Парламент збирається позбавити столицю і киян коштів на розвиток міста

В еквіваленті на гроші, які хочуть забрати в киян, можна побудувати 20 дитячих садочків, або ж більше 10 шкіл

Кияни не повинні «проковтнути» такого ставлення. Це - наше місто, це гроші його мешканців

Поясню: змінами до Держбюджету на 2019 рік у Києва планують забрати 3,6 млрд гривень, які столиця планувала спрямувати на важливі інфраструктурні проекти.

Сьогодні, коли ми формуємо бюджет Києва на наступний рік, виходить так, що місто може не дорахуватися коштів, які уряд і парламент намагаються, фактично, поцупити у киян. Я зустрічався і з прем'єр-міністром, і був учора на засіданні бюджетного комітету. Пояснював, що Києву життєво необхідні ці кошти. Ми будуємо метро, мости, дороги, дитячі садки і школи, оновлюємо інфраструктуру. Все це може стати проектами, що неможливо буде втілити в життя, якщо Верховна Рада ухвалить запропоновані зміни.

Йдеться про вилучення статті 30 фінансового документу, за якою Київ розраховував на ці кошти, оскільки ще у 2015 році долучився до програми МВФ «Механізм розширеного фінансування». Програма передбачала реструктуризацію зовнішнього боргу держави і столиці.

Подібні норми існували в законах про Держбюджет у 2016, 2017 і 2018 роках. Вони дають столиці механізм спрямування коштів з бюджету міста Києва на реалізацію важливих інфраструктурних об’єктів загальнодержавного значення. Це й будівництво метро на Виноградар, і добудова Подільсько-Воскресенського мосту, будівництво інших важливих об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури.

В еквіваленті на гроші, які хочуть забрати в киян, можна, наприклад, побудувати 20 дитячих садочків, або ж більше 10 шкіл. Можна оновити близько 700 км доріг. Чи купити понад 100 нових тролейбусів або трамваїв. Всього цього киян намагаються позбавити! І це при тому, що залишають дискримінаційну норму, за якою в столиці - єдиного міста в Україні - забирають 60 відсотків ПДФО!

Я переконаний, кияни не повинні «проковтнути» такого ставлення. Це - наше місто, це гроші його мешканців. Це - розвиток столиці! Демократичних форм відстоювання громадою своїх прав ніхто не скасовував. І, якщо парламент таки ухвалить те, що задумав, кияни, я впевнений, скажуть своє слово!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»