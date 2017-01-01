Рада розгляне звільнення Соболєва з посади голови антикорупційного комітету

У законопроекті зазначається, що після звільнення з посади Соболєв залишається членом цього комітету

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови №7368 про звільнення нардепа Єгора Соболєва («Самопоміч») з посади голови антикорупційного комітету. [READ_MORE] Про це повідомляється на сайті парламенту. 6 грудня комітет Ради з питань запобігання і протидії корупції визнав незадовільною роботу Соболєва на посаді голови



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Єгор Соболєв

У законопроекті зазначається, що після звільнення з посади Соболєв залишається членом цього комітету

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови №7368 про звільнення нардепа Єгора Соболєва («Самопоміч») з посади голови антикорупційного комітету.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

6 грудня комітет Ради з питань запобігання і протидії корупції визнав незадовільною роботу Соболєва на посаді голови комітету та рекомендував ініціювати перед Радою процедуру його відкликання із займаної посади.

У пояснювальній записці йдеться, що лише на сьомій сесії Ради понад три поспіль засідання не відбулися, зокрема 3, 8, 15 та 22 листопада через порушення Соболєвим регламенту Ради.

При цьому у законопроекті зазначається, що після звільнення з посади Соболєв залишається членом цього комітету.