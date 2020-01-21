Рада шукає нових членів Рахункової палати



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У парламенті нагадали вимоги до члена Рахункової палати

Комітет парламенту з питань бюджету оголосив конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Так, конкурс оголошено відповідно до вимог пункту 4-2 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про Рахункову палату» та статті 208-2 регламенту Ради.

У парламенті нагадали вимоги до члена Рахункової палати.

Зокрема, членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше семи років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права не менше п’яти років та бездоганну ділову репутацію.

Також у парламенті нагадали, що перебування на посаді члена Рахункової палати несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, з представницьким мандатом, зайняттям іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входженням до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.