Рада проводить позачергове засідання: нардепи розглянуть відставку Смолія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховна Рада України 3 липня проводить позачергове засідання

Сьогодні депутати можуть проголосувати за звільнення керівника Нацбанку

Верховна Рада України розпочала позачергове засідання, на якому планує розглянути два проекти постанов про звільнення з посади голови Нацбанку Якова Смолія та звільнення з посади голови АМКУ Юрія Терентьєва, а також низку законопроектів щодо змін до держбюджету

Так, на позачерговому засіданні зареєструвалися 317 народних депутатів України.

«Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим», - сказав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні парламенту очікується розгляд 14 питань.

До слова, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

У парламенті прогнозують, що питання призначення нового голови Національного банку ще не виноситимуть на голосування 3 липня.