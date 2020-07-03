Рада проводить позачергове засідання: нардепи розглянуть відставку Смолія
Сьогодні депутати можуть проголосувати за звільнення керівника Нацбанку
Верховна Рада України розпочала позачергове засідання, на якому планує розглянути два проекти постанов про звільнення з посади голови Нацбанку Якова Смолія та звільнення з посади голови АМКУ Юрія Терентьєва, а також низку законопроектів щодо змін до держбюджету
Так, на позачерговому засіданні зареєструвалися 317 народних депутатів України.
«Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим», - сказав спікер парламенту Дмитро Разумков.
Раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні парламенту очікується розгляд 14 питань.
До слова, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.
2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.
У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.
Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.
Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.
Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.
Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.
У парламенті прогнозують, що питання призначення нового голови Національного банку ще не виноситимуть на голосування 3 липня.