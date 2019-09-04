Президент заветував закон про примусову хімічну кастрацію педофілів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з регламентом, повернений президентом закон для повторного розгляду після підготовки профільним комітетом розглядається парламентом позачергово в 30-денний термін

Президент Володимир Зеленський заветував закон про примусову хімічну кастрацію педофілів віком від 18 до 65 років і про створення їхнього відкритого публічного реєстру.

Про це свідчить сторінка відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради.

«(Закон) готується на розгляд щодо вето Президента. 04.09.2019 повернуто з пропозиціями Президента», - сказано на сайті.

Самі пропозиції поки не оприлюднені.

Вони можуть зводитися або до внесення поправок, необхідних для підписання, або до вимоги відхилити прийнятий закон повністю.

Згідно з регламентом, повернений Президентом закон для повторного розгляду після підготовки профільним комітетом розглядається парламентом позачергово в 30-денний термін.

Як відомо, 11 липня Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Законопроект номер 6449, розроблений представниками Радикальної партії, за основу і в цілому на позачерговому пленарному засіданні парламенту підтримали 247 народних депутатів.

Ухваленим законом Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розкритикувала ухвалений народними депутатами закон, який передбачає примусову хімічну кастрацію засуджених за педофілію, і висловила сподівання, що президент його ветує.

15 правозахисних організацій України звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати закон №6449, ухвалений Верховною Радою 11 липня, про посилення відповідальності за статеві злочини проти неповнолітніх, зокрема, про впровадження примусової хімічної кастрації.