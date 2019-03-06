Шістнадцять років тому було затверджено Державний гімн



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Офіційно затверджений Державний гімн України складається лише з одного куплету та приспіву

Сьогодні, 6 березня, рівно 16 років тому Верховна Рада ухвалила закон «Про Державний Гімн України», затвердивши його текст. Музичну редакцію парламент затвердив ще 15 січня 1992 року - на слова пісні «Ще не вмерла Україна» Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

Офіційно затверджений Державний гімн України складається лише з одного куплету та приспіву. А «розширений» текст — це вже національний гімн України і Державний гімн України є його частиною.

Створення сучасного гімну України бере початок з осені 1862 року, коли український вчений-етнограф, поет і журналіст, активний діяч українського визвольного руху на Правобережній Україні Павло Чубинський написав патріотичного вірша «Ще не вмерла Україна». Перше документальне свідчення виконання пісні «Ще не вмерла Україна» датується 10 березня 1865 року, що офіційно вважається датою першого публічного виконання національного гімну.

Цікаво, що перший тиражований на грамплатівці запис цієї пісні зробила студія Columbia (США) у 1916 році. Як гімн вона звучала за часів Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Гетьманату, Директорії. Але державне затвердження ця пісня одержала лише 15 березня 1939 року — як гімн Карпатської України. Ця держава проіснувала не довго. Разом з її занепадом гімн був заборонений угорським урядом, так само, як і понад 70 років у Радянській Україні.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді України зареєстрована петиція з пропозицією змінити текст Державного гімну України.