  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рада сьогодні візьметься за підтримку бізнесу на карантині

    • Розсилка
    <p>Година уряду, як і завжди, запланована на початку засідання</p> - Рада сьогодні візьметься за підтримку бізнесу на карантині

    Година уряду, як і завжди, запланована на початку засідання

    Фото: прес-служба Кабінету міністрів України

    Також парламентарі заслухають міністра охорони здоров’я Максима Степанова під час години запитань до уряду

    Верховна Рада у п’ятницю 4 грудня планує заслухати очільника МОЗ Максима Степанова про заходи із запобігання поширенню в Україні Covid-19 під час години запитань до уряду та визначитися щодо низки президентських законопроєктів про підтримку бізнесу та найманих працівників у зв’язку з можливим посиленням карантину.

    Про це свідчить порядок денний засідання парламенту, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

    Зокрема, мова йде про проєкт закону №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених через Covid-19.

    Також планується розглянути проєкт закону №4430 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених через Covid-19.

    Нардепи також розглянуть проєкт закону №4431 про створення у складі державного бюджету фонду боротьби з коронавірусною хворобою Covid-19 та її наслідками на період дії карантину.

    Також Рада сьогодні має намір розглянути законопроєкт №4314, який дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин та ліків проти Covid-19.

    Водночас, у порядку денному немає законопроєктів щодо відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

     

    Теги: Верховна Рада бізнес закон карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies