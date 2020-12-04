Рада сьогодні візьметься за підтримку бізнесу на карантині

Година уряду, як і завжди, запланована на початку засідання

Також парламентарі заслухають міністра охорони здоров’я Максима Степанова під час години запитань до уряду

Верховна Рада у п’ятницю 4 грудня планує заслухати очільника МОЗ Максима Степанова про заходи із запобігання поширенню в Україні Covid-19 під час години запитань до уряду та визначитися щодо низки президентських законопроєктів про підтримку бізнесу та найманих працівників у зв’язку з можливим посиленням карантину.

Про це свідчить порядок денний засідання парламенту, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Зокрема, мова йде про проєкт закону №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених через Covid-19.

Також планується розглянути проєкт закону №4430 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених через Covid-19.

Нардепи також розглянуть проєкт закону №4431 про створення у складі державного бюджету фонду боротьби з коронавірусною хворобою Covid-19 та її наслідками на період дії карантину.

Також Рада сьогодні має намір розглянути законопроєкт №4314, який дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин та ліків проти Covid-19.

Водночас, у порядку денному немає законопроєктів щодо відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.