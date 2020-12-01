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    Новини

    Протестувальники заблокували урядовий квартал і оголосили «податковий майдан» (відео)

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    Вулиця Грушевського від Європейської площі до Кріпосного провулку - Протестувальники заблокували урядовий квартал і оголосили «податковий майдан» (відео)
    Вулиця Грушевського від Європейської площі до Кріпосного провулку
    Фото: SaveФОП, Facebook

    Рух вулицею Грушевського перекрито

    Сьогодні, 1 грудня, підприємці перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі. 

    Рух SaveФОП оголосив «податковий майдан» під Верховною Радою.

    Учасники акції протесту вимагають зберегти мікробізнес.

    На місці перебувають правоохоронці.

    Нагадаємо, 17 листопада Рада провалила голосування стосовно відтермінуваня запровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОПів. «За» проголосували лише 17 депутатів.

    Через це під будівлею парламенту сталися сутички  правоохоронців з підприємцями, які обурились відмовою Ради підтримати відтермінування введення касових апаратів.   

    30 листопада президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №4439 щодо відтермінування з 1 квітня 2021 року до 1 січня 2022 року обов’язкового застосування касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

    Теги: Верховна Рада Київ бізнес протести у Києві
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