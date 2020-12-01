Компроміс з підприємцями. Разумков доручив терміново створити додатковий законопроєкт для ФОПів

Дмитро Разумков: Рішення планується ухвалити вже сьогодні, 1 грудня

Дмитро Разумков анонсував врегулювання кризи, яку спричинили масові протести підприємців

Профільний комітет Верховної Ради розробить додатковий законопроєкт про підтримку фізичних осіб-підприємців. Про це повідомив спікер Дмитро Разумков.

«За підсумками засідання голів депутатських фракцій і груп дав доручення профільному Комітету терміново провести засідання і напрацювати єдиний законопроєкт для врегулювання питання ФОП», – сказав спікер.

За словами Разумкова, рішення планується ухвалити сьогодні, 1 грудня, за процедурою Ad hoc (як невідкладне за скороченою процедурою).

Дмитро Разумков @DRazumkov за підсумками засідання голів депутатських фракцій і груп дав доручення профільному Комітету терміново провести засідання і напрацювати єдий законопроєкт для врегулювання питання ФОП. Рішення планується прийняти сьогодні за процедурою ед-хок pic.twitter.com/Rn9xBvWZeG — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 1, 2020

1 грудня підприємці перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Підприємці виступають за відкладення введення обовʼязкових касових апаратів для всіх груп ФОПів, а не лише окремих.

1 грудня Верховна Рада на засіданні планує розглянути низку законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу. Зокрема, законопроекти про підтримку бізнесу на період карантину.

1 січня 2021 року мав розпочатись другий етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Касові апарати мали бути обов’язковими для платників єдиного податку II-IV груп «ризикових» сфер. Це торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами та надання послуг готелями, ресторанами та турагенціями.

17 листопада Рада провалила голосування стосовно відтермінуваня запровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОПів. «За» проголосували лише 17 депутатів.

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