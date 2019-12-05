У Києві судитимуть збоченця, що чіплявся до неповнолітньої



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Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі

Обвинувальний акт відносно 30-річного підозрюваного у розбещенні неповнолітньої направлено до Деснянського районного суду Києва.

Подія сталася восени нинішнього року на Лісовому масиві Деснянського району, нагадує пресслужба поліції Києва.

Тоді до правоохоронців надійшло повідомлення про чоловіка, який чіпляється до неповнолітньої та демонструє їй статевий орган.

Слідчий Деснянського управління поліції Сергій Фельчин повідомив, що правоохоронці затримали 30-річного киянина, який свою вину не визнавав.

«Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході слідства поліцейські відібрали покази перехожого, який викликав поліцію, та свідчення у однолітків потерпілої, які були присутні під час події. Усі докази вказували на причетність фігуранта до вказаного правопорушення. Згідно з висновком судової психолого-психіатричної експертизи, обвинувачений цілком міг керувати своїми діями», - розповів правоохоронець.

Матеріали кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України, з обвинувальним актом направили до суду.

«Суд на час слідства обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення застави у розмірі 38 тисяч гривень. Підозрюваний гроші вніс і звільнився. Фігурантові загрожує до п’яти років позбавлення волі», – зазначив Фельчин.

Як повідомлялося, розпусні дії киянин вчинив 9 жовтня 2019 року у парковій зоні на вул. Мілютенка.

Нагадаємо, у Києві взято під варту 43-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії стосовно малолітніх дітей у медичних закладах Деснянського району столиці. Зловмисник у приміщенні медичних закладів оголяв статеві органи в присутності дітей. Правопорушника затримали небайдужі громадяни, які утримували його до приїзду поліцейських. Розпочато кримінальне провадження.