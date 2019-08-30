Рада затвердила календарний план другої сесії Ради 9 скликання



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Нардепи прийняли відповідний проект постанови №1087

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №1087 «Про календарний план проведення другої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання«.

Проект постанови підтримали 278 нардепів.

«Пропоную перейти до голосування за проект постанови №1057 «Про календарний план проведення другої сесії ВРУ 9 скликання. Прошу підтримати та проголосувати. За 278. Рішення прийнято», - заявив глава парламенту Дмитро Разумков.

Проектом передбачено, що друга сесія Верховної Ради дев'ятого скликання має розпочатися у вівторок, 3 вересня. Документ підтримали 278 народних депутатів.

На даний момент проект постанови відсутній на сайті Ради.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України призначила головою Служби безпеки України Івана Баканова.

Нагадаємо, Вадим Пристайко очолив МЗС.

Раніше Рада призначила Загороднюка міністром оборони.

Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

Також Верховна Рада вже підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.