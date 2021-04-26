Верховна Рада 27 квітня проведе два позачергові засідання. Що відомо

Спікер Верховної Ради звернув увагу, що можуть бути також додаткові ініціативи щодо позачергових засідань

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент завтра може зібратися на два позачергові засідання. Нардепи розглянуть 14 питань. Про це він сказав під час засідання погоджувальної ради.

«Звернулися і звертаються народні депутати… про два позачергові засідання ми можемо вже говорити. Є дві ініціативи, я впевнений, що завтра вони будуть оформлені в позачергові засідання. І ми проведемо після пленарних засідань ще два засідання, кількість питань – 14», – сказав Разумков.

Спікер Верховної Ради звернув увагу, що можуть бути також додаткові ініціативи щодо позачергових засідань.

«Але станом на сьогодні поки фракції не зверталися за підписними листами», – додав Разумков.

Також Разумков заявив, що парламент цього тижня може остаточно ухвалити закон для завершення земельної реформи. Йдеться про законопроєкт № 2194.

«Ми поки що розглядаємо питання № 2194. Там залишилася ще 861 правка. Я сподіваюсь, що за цей тиждень ми можемо їх пройти», – зазначив Разумков.

Також стало відомо, що пленарне засідання Верховної Ради в п'ятницю 30 квітня можуть скасувати. Традиційно на ньому відбувається заслуховування Кабінету міністрів. Про це розповів перший замісник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради.

«Є пропозиція до колег з усіх фракцій, щоби п'ятницю зробити днем роботи в комітетах та на округах, можливо хтось уже буде відправлятися працювати з громадами. Дійсно, багато питань піднакопичилось. Відповідний проєкт постанови ми сьогодні запропонуємо на одну з позачергових сесій, мабуть, ту, яка буде в четвер», – зазначив нардеп.

Раніше представник фракції «Слуга народу», нардеп Олександр Качура повідомляв, що у Верховній Раді збирали підписи за проведення позачергового засідання.

Отже, у порядку денному наступні законопроєкти: