Верховна Рада 27 квітня проведе два позачергові засідання. Що відомо
Спікер Верховної Ради звернув увагу, що можуть бути також додаткові ініціативи щодо позачергових засідань
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент завтра може зібратися на два позачергові засідання. Нардепи розглянуть 14 питань. Про це він сказав під час засідання погоджувальної ради.
«Звернулися і звертаються народні депутати… про два позачергові засідання ми можемо вже говорити. Є дві ініціативи, я впевнений, що завтра вони будуть оформлені в позачергові засідання. І ми проведемо після пленарних засідань ще два засідання, кількість питань – 14», – сказав Разумков.
Спікер Верховної Ради звернув увагу, що можуть бути також додаткові ініціативи щодо позачергових засідань.
«Але станом на сьогодні поки фракції не зверталися за підписними листами», – додав Разумков.
Також Разумков заявив, що парламент цього тижня може остаточно ухвалити закон для завершення земельної реформи. Йдеться про законопроєкт № 2194.
«Ми поки що розглядаємо питання № 2194. Там залишилася ще 861 правка. Я сподіваюсь, що за цей тиждень ми можемо їх пройти», – зазначив Разумков.
Також стало відомо, що пленарне засідання Верховної Ради в п'ятницю 30 квітня можуть скасувати. Традиційно на ньому відбувається заслуховування Кабінету міністрів. Про це розповів перший замісник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради.
«Є пропозиція до колег з усіх фракцій, щоби п'ятницю зробити днем роботи в комітетах та на округах, можливо хтось уже буде відправлятися працювати з громадами. Дійсно, багато питань піднакопичилось. Відповідний проєкт постанови ми сьогодні запропонуємо на одну з позачергових сесій, мабуть, ту, яка буде в четвер», – зазначив нардеп.
Раніше представник фракції «Слуга народу», нардеп Олександр Качура повідомляв, що у Верховній Раді збирали підписи за проведення позачергового засідання.
Отже, у порядку денному наступні законопроєкти:
- №5304 – про внесення змін до закону про держбюджет-2021 щодо збільшення видатків на здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами;
- №4236 – про внесення змін до деяких законів України
- щодо активізації діяльності наукових парків;
- №5065 – про фінансові послуги та фінансові компанії;
- №5104 – щодо удосконалення регулювання страхування
- сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
- №3718 – про основні засади молодіжної політики;
- №2063 – пропозиції президента до закону про доступ адвокатів до тюрем та СІЗО;
- №3985 – про запуск електронного правосуддя;
- №2164 – про процедуру заочного арешту;
- №3935 – про стаж у Службі судової охорони;
- №5246 – закон Володимира Зеленського про «суд у смартфоні»;
- №5175 – продовження мита на експорт брухту;
- №4212 – щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються у них;
- №5202 – про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель.