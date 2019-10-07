Раді пропонують дозволити правоохоронцям узгоджувати слідчі дії проти нардепів з Рябошапкою



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Пропонується скасувати норми про звернення прокуратури до Ради для надання згоди на слідчі дії проти парламентаріїв, натомість правоохоронці будуть їх узгоджувати з генпрокурором

Півсотні депутатів Верховної Ради пропонують парламенту дозволити правоохоронцям узгоджувати слідчі дії проти нардепів із генеральним прокурором. Про це на пресконференції повідомили депутати Ради від «Слуги народу», Олександр Качура, Галина Янченко та Денис Монастирський.

Зміни вносяться до Кримінально-процесуального кодексу, закону про статус народного депутата і Регламенту Ради, передають Українські новини.

Пропонується скасувати норми про звернення прокуратури до Ради для надання згоди на слідчі дії проти парламентаріїв, натомість правоохоронці будуть їх узгоджувати з генеральним прокурором.

«Притягнення до відповідальності, вручення підозри, проведення обшуку, обмеження права на телефонну й іншу кореспонденцію, простими словами, отримати доступ до прописки, його заарештувати - для цього у нас є генеральний прокурор України. На відповідній підставі він вносить в ЄРДР заяви, він потім звертається до суду, щоб такц дію провести», - зазначив депутат Ради Качура.

Монастирський додав, що затримувати парламентарія пропонується за рішенням апеляційного суду.

Депутати планують ухвалити цей законопроєкт до набуття чинності скасуванням недоторканності в січні 2020 року.

«Під цим законопроектом підписалися понад півсотні депутатів «Слуги народу», - сказала Янченко.

Як повідомлялось, 3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканність з 2020 року.