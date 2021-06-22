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    Раді рекомендують схвалити закон про онлайн-прописку для українців

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    Раді рекомендують схвалити закон про онлайн-прописку для українців
    Фото: з відкритих джерел

    Забороняється вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених законопроектом документів

    Комітет з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект про онлайн-прописку українців. Йдеться про проєкт №5463. Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

    Закон вводить декларацію і реєстрацію місця проживання в електронній формі. У документі пояснюється різниця між поняттями.

    Згідно із законопроєктом, місце проживання декларується у:

    • житлі, яке знаходиться у приватній власності;
    • житлі, призначеному для короткотермінового проживання (гуртожитках, військових частинах, спеціалізованому соціальному закладі, стаціонарному соціально-медичній установі і т.п.).

    А місце проживання можна зареєструвати в житлі комунальної власності, що підлягає приватизації, і в службовому житлі.

    У законі прописаний перелік всіх необхідних документів і відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання.

    Забороняється вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроєктом, документів.

    «Комітет рекомендує даний проект за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Проект закону № 5463-1 рекомендується за результатами розгляду в першому читанні повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання», – сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, як раніше повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров найближчим часом буде вирішена проблема з довідкою про прописку. До кінця року всі отримають можливість мати її у смартфоні.

    Теги: міністр закон документи Михайло Федоров реєстр
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    Раді рекомендують схвалити закон про онлайн-прописку для українців