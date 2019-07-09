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    Політика

    Разумков пообіцяв розмовляти російською, поки триває окупація Донбасу та Криму

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    Голова партії &laquo;Слуга народу&raquo; Дмитро Разумков - Разумков пообіцяв розмовляти російською, поки триває окупація Донбасу та Криму
    Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков
    Фото: Главком

    «Я не впевнений, що українська мова є сьогодні головною проблемою українського суспільства», - заявив лідер «Слуги народу»

    Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков публічно розмовлятиме російською мовою на телеефірах, поки триває окупацію Донбасу й анексія Крим, щоб ні в кого не виникло бажання захищати його від «утисків».

    Про це Разумков сказав у програмі «Свобода слова» на каналі ICTV.

    «Я казав і кажу, що поки в нас є окуповані території на Сході, поки в нас є анексований Крим, я під час ефірів використовуватиму російську мову - щоб ніхто не забажав приходити і мене тут «захищати». В мене все непогано як у людини, яка розмовляє російською мовою», - розповів політик.

    Водночас він зазначив, що державну мову треба безумовно захищати і розвивати, однак це на сьогодні не головна проблема суспільства. 

    Разумков також висловив думку, що попередня влада «не тими методами» популяризувала українську мову, оскільки, на його погляд, вона вдавалася в цьому питанні до примусу.

    «Я не впевнений, що українська мова є сьогодні головною проблемою українського суспільства. Якщо ми говоримо про захист державної мови, то дійсно захищати державну мову треба, і розвивати державну мову треба, але не тими  механізмами і пропозиціями, які використовували керівники попередньої команди», - заявив лідер «Слуги народу».

    Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента Андрій Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі. 

    Натомість у Порошенка вимагають, щоб Зеленський прокоментував заяви свого оточення щодо федералізації України.

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