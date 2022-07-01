На Одещині російська ракета влучила в багатоповерхівку: шестеро загиблих

В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів

На Одещині російська ракета влучила в багатоповерхівку , відомо про шестеро загиблих, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини», – написав він у телеграмі з посиланням на дані оперативного командування «Південь».

Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинка магазині на площі близько 20 кв.м.

На базі відпочинку загорання на виявлено, лише руйнування.

Є постраждалі, їх кількість уточнюється

До слова, у Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.

Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.