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    Новини

    На Одещині російська ракета влучила в багатоповерхівку: шестеро загиблих

    Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла шістьох загиблих - На Одещині російська ракета влучила в багатоповерхівку: шестеро загиблих
    Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла шістьох загиблих
    фото з відкритих джерел

    В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів

    На Одещині російська ракета влучила в багатоповерхівку, відомо про шестеро загиблих, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    «Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини», – написав він у телеграмі з посиланням на дані оперативного командування «Південь».

    Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинка магазині на площі близько 20 кв.м.

    На базі відпочинку загорання на виявлено, лише руйнування.

    Є постраждалі, їх кількість уточнюється

    До слова, у Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.

    Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.

    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна будинок ракета окупація #stoprussia
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    На Одещині російська ракета влучила в багатоповерхівку: шестеро загиблих