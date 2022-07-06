У Харкові лунали вибухи, мешканці кажуть про пожежу

У російських пабліках поширили інформацію, що удар по Харкову начебто нанесли з Бєлгорода

Ворог знову обстрілює місто

Рашисти у ніч на 6 липня знову завдавали ударів по Харкову, пролунало кілька вибухів. Про це повідомило «Суспільне».

За даними журналістів, після опівночі в Харкові пролунало три вибухи. Також є дані про вибух десь на околиці міста.

Близько пів на першу ночі пролунав уже п’ятий вибух. Містяни почали повідомляти про пожежу в одному з районів.

За хвилину до першого вибуху очевидці в соціальних мережах почали писати про запуск ракет із російського Бєлгорода.

Офіційної інформації про удари поки немає.

Як повідомлялося, вже місяць ворог із території РФ щоночі наносить ракетні удари по Харкову. Певний час вони відбувалися о 23 годині, згодом – о першій чи другій годині ночі, пізніше ворог став наносити удари о четвертій ранку. У попередні дві ночі ворог ракетами зруйнував два навчальні заклади.

Наприклад, напередодні окупанти знищили місцеву школу у Харкові (фото).

Раніше харків’яни прокинулися від ракетних ударів: рашисти гатили по місту та області.

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