Район лісу, який загорівся поблизу Станиці Луганської, розміновують



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гасіння не проводиться у зв’язку з тим, що територія замінована

Піротехнічний підрозділ ДСНС розпочав роботи з розмінування місцевості Піщаного лісництва у Станично-Луганському районі на Луганщині, де виникло загорання лісової підстилки. Про це УНН повідомляє з посиланням прес-службу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

«Піротехнічним підрозділом ДСНС проводяться роботи по розмінуванню місцевості», - вказали в управлінні ДСНС.

«Протягом минулої доби, 3 липня, піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено місцевість у Станично - Луганському, Попаснянському районах та у м. Сєвєродонецьк. Загалом, було обстежено 3,11 га території області, де було виявлено та вилучено 31 одиницю вибухонебезпечних предметів, а саме: 8 артилеріських снарядів, 22 ручних гранати та 1 одиницю інжежнерних боєприпасів», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що гасіння не проводиться у зв’язку з тим, що територія замінована.

Нагадаємо, 3 липня поблизу села Колесниківка Станично-Луганського району на території Піщаного лісництва виникло загорання лісової підстилки двома осередками на загальній площі близько 20 га, від вибуху поранено людину.

Як повідомлялось, правоохоронці посилили патрулі після розведення армійських сил у Станиці Луганській. За словами заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна під час робочої поїздки в Станицю Луганську, незважаючи на домовленості про розведення сил у Станиці Луганській, всі правоохоронці системи МВС продовжують нести службу в цьому місті і стежити за порядком. Крім того, посилено окремі підрозділи.

«Я наголошую, що Станиця Луганська - це українське місто. Незважаючи на відведення військових, поліція, прикордонники, нацгвардійці та фахівці ДСНС несуть службу в посиленому варіанті. Ми посилили поліцейські патрулі додатковими 56 поліцейськими, а також прикордонні наряди на КПВВ», - зазначив Троян, додавши, що в Станиці Луганській продовжують працювати сапери ДСНС.