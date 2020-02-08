Разумков: чинних законів достатньо для проведення виборів на Донбасі



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Дмитро Разумков: Станом на сьогодні нормативна база, яка може забезпечити проведення виборів, прийнята

За словами Разумкова, у Мінських домовленостях не вказано, який саме закон про вибори має бути

Для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу наразі є всі законодавчі акти відповідно до Мінських домовленостей.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі Newsone.

«Вибори мають відбутися за українським законом. Фактично закон про вибори прийнятий, і він дозволяє проводити вибори й на тимчасово окупованих територіях. Я не вважаю, що потрібен окремий закон», — зазначив Разумков.

Він додав, що у Мінських домовленостях не прописано, який саме закон має бути, а зазначено лише те, що вибори мають відбутися за українським законодавством.

«Станом на сьогодні нормативна база, яка може забезпечити проведення виборів, прийнята», - пояснив Разумков.

Він також резюмував, що таким чином шлях для проведення виборів на всій території України відкрито.

Як повідомляв «Главком», помічник президента Володимира Зеленського з міжнародних питань Андрій Єрмак заявив, що до зустрічі в нормандському форматі Україна приїде з пакетом домовленостей, які дозволять в жовтні провести місцеві вибори по всій країні, включаючи «ЛДНР».