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    Разумков: чинних законів достатньо для проведення виборів на Донбасі

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    Дмитро Разумков:&nbsp;Станом на сьогодні нормативна база, яка може забезпечити проведення виборів, прийнята - Разумков: чинних законів достатньо для проведення виборів на Донбасі
    Дмитро Разумков: Станом на сьогодні нормативна база, яка може забезпечити проведення виборів, прийнята

    За словами Разумкова, у Мінських домовленостях не вказано, який саме закон про вибори має бути

    Для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу наразі є всі законодавчі акти відповідно до Мінських домовленостей.

    Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі Newsone.

    «Вибори мають відбутися за українським законом. Фактично закон про вибори прийнятий, і він дозволяє проводити вибори й на тимчасово окупованих територіях. Я не вважаю, що потрібен окремий закон», — зазначив Разумков.

    Він додав, що у Мінських домовленостях не прописано, який саме закон має бути, а зазначено лише те, що вибори мають відбутися за українським законодавством.

    «Станом на сьогодні нормативна база, яка може забезпечити проведення виборів, прийнята», - пояснив Разумков.

    Він також резюмував, що таким чином шлях для проведення виборів на всій території України відкрито.

    Як повідомляв «Главком», помічник президента Володимира Зеленського з міжнародних питань Андрій Єрмак заявив, що до зустрічі в нормандському форматі Україна приїде з пакетом домовленостей, які дозволять в жовтні провести місцеві вибори по всій країні, включаючи «ЛДНР». 

    Донбас Верховна Рада вибори Мінські угоди закон політика Україна окуповані території Дмитро Разумков
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