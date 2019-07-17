Зеленський ще не вирішив питання щодо дострокових виборів до місцевих рад



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Зеленський зазначив, що наразі забагато виборів

Питання про дострокові вибори до місцевих рад поки що не вирішене – забагато виборів.

Так сказав Президент України Володимир Зеленський у Харкові після наради з природоохоронних проблем в Українському НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Висоцького.

«Щодо дострокових виборів до місцевих рад поки що не знаю. Думаю. У такий термін забагато виборів», – зазначив Зеленський.

За його словами, складна ситуація в областях, де він уже побував: «У мене складний діалог. Може, і вирішимо (проводити вибори – ред.). Подивимося, як працюватимуть на місцях».

Коментуючи інші думки членів своєї команди, включаючи керівника партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова, Зеленський сказав: «Почую кожного і виберу правильний варіант».

Раніше повідомялося, що в Офісі президента України Володимира Зеленського розглядають можливість проведення дострокових виборів в органи місцевого самоврядування.

Джерело: Укрінформ