Разумков: у Раді зареєстровано 67 невідкладних законопроектів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков провів засідання погоджувальної ради

Сім законопроектів стосуються змін до Конституції

На даний час зареєстровано майже 300 законопроектів, серед яких 67 визначено Президентом України Володимиром Зеленським для невідкладного розгляду Верховною Радою. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій.

«На даний час суб’єктами законодавчої ініціативи зареєстровано майже 300 законопроектів проектів з яких 67 визначено президентом України для невідкладного розгляду Верховною Радою. Стосовно 59 таких законопроектів вже є проголосовані рішення за скорочення термінів їх підготовки до розгляду. Внесено 7 законопроектів щодо змін до Конституції Україні, які включаться в порядок денний сесії та направляються до конституційного суду України щодо надання висновку за окремою процедурою», - сказав Разумков.

За його словами, також є понад 120 перехідних законопроектів, не виключено, що серед них будуть такі, що не отримають потрібної підтримки у комітетах.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді зменшити склад Верховного суду з 200 до 100 суддів.

Крім того Зеленський доручив депутатам скасувати земельний мораторій до 1 грудня.