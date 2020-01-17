Рада пішла на канікули



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Третя сесія Верховної Ради дев'ятого скликання почне свою роботу у вівторок, 4 лютого

Разумков оголосив про закриття другої сесії парламенту 9 скликання

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні, 17 січня, оголосив про закриття другої сесії парламенту 9 скликання.

Разумков зазначив, що відбулося останнє пленарне засідання цієї сесії.

Згідно з графіком, наступний тиждень парламентарі працюють з виборцями.

«На наступному тижні народні депутати працюють з виборцями. Третя сесія Верховної Ради дев'ятого скликання почне свою роботу у вівторок, 4 лютого, о 10:00. Друга сесія завершить свою роботу 24 січня. Останнє пленарне засідання цієї сесії оголошую закритим», - заявив Разумков.

Як повідомлялося, сьогодні, 17 січня, Верховна Рада ухвалила постанову про переслідування Марківа в Італії.

Нагадаємо, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Як повідомлялось, Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.

Рада призначила Олександра Мережка головою міжнародного комітету замість Яременка. До призначення головою міжнародного комітету Мережко займав посаду члена комітету з питань правової політики.

На цьому тижні Рада прийняла за основу і в цілому проект постанови №2745 «Про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання». За документ проголосували 305 нардепів.

Заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура поінформував, що для прийняття законопроекту про децентралізацію влади 24 січня пройде позачергове засідання Верховної Ради.



