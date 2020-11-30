Разумков не виключив введення локдауну в Україні

Дмитро Разумков: У першу чергу ми маємо почути про локдаун від Кабміну

Дмитро Разумков: У першу чергу ми маємо почути про локдаун від Кабміну

Дмитро Разумков заявив, що поки про локдаун зарано говорити, але до нього треба бути готовими

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні через показники захворюваності на коронавірус. Про це він заявив під час брифінгу у парламенті.

«У першу чергу ми маємо почути про локдаун від Кабміну, бо якщо будуть запроваджувати, то вони це будуть робити... Я сподіваюсь, що будуть прийняті співмірні рішення, але сьогодні поки що зарано говорити... варіант локдауну не можна скасовувати, така вірогідність залишається...Якщо я зараз скажу, що ми не будемо вводити локдаун - це буде безвідповідально», – підкреслив Разумков.

26 листопада кількість нових хворих на коронавірус вперше перетнула позначку в 15 000. Ще в жовтні президент Володимир Зеленський позначив цю цифру як маркер для запровадження повного локдауну.

29 листопада в Україні зафіксовано спад захворювання на коронавірус – хворобу виявили у 9 946 українців. За позаминулу добу, 28 листопада, в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. А ще днем раніше, 27 листопада, було виявлено 16294 нових випадків хвороби.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив загальний карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.

19 листопада президент Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.