Битва за землю: мітингувальники перекрили вулицю Грушевського (відео)



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Учасники протесту безперервно рухаються пішохідним переходом, унеможливлюючи рух транспорту Фото: скріншот відео

Люди протестують проти запровадження ринку землі

Учасники акції протесту проти запровадження в Україні ринку землі перекрили рух вулицею Грушевського в Києві, на якій знаходяться Кабінет міністрів та Верховна Рада.

Частина демонстрантів із національними прапорами безперервно рухається пішохідним переходом на початку вулиці, біля стадіону «Динамо», чим унеможливлює рух транспорту. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У Києві біля стадіону "Динамо" блокують дорогу учасники протесту проти ринку землі. Затор розтягнувся до будівлі Кабміну pic.twitter.com/tsHsZe4aOz — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 14 января 2020 г.

Як повідомлялося, 14 січня у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України.

Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі.

Також сьогодні під Конституційним судом проходить пікет щодо законності запровадження обігу землі без референдуму.

Аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі . У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада.

Після запуску ринку землі в Україні, згідно з документом, купити ділянку можна буде тільки за безготівкові кошти.