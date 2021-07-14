Стало відомо, коли Рада голосуватиме за відставку Авакова

За нового міністра внутрішніх справ голосуватимуть у п'ятницю

Відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова нардепи розглянуть у четвер, 15 липня. Про це журналістам повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія за підсумками засідання фракції у вівторок.

За його словами, якщо Рада звільнить Авакова в четвер, тоді о 12:00 в перерві засідання Ради буде проведено засідання фракції «Слуга народу». На цьому засіданні депутати мають проголосувати за висування кандидатури Дениса Монастирського на посаду очільника МВС. За його кандидатуру паарламент скоріш за все голосуватиме вже у п’ятницю, 16 липня.

Сьогодні Верховна Рада сьогодні продовжить розгляд поправок до другого читання законопроєкту про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Парламентарії сьогодні мають намір проголосувати за такі законопроєкти:

№5068 «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», закінчивши розгляд поправок до нього.

№5069 «Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя».

пропозиції президента Володимира Зеленського до законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги» (№2063) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост» (№4535).

№5660 «Про примусове виконання рішень»,

№5002 «Про внесення змін до закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

Як відомо, ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Натомість «Слуги народу» заплуталися з датою голосування за зміну очільника МВС.

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