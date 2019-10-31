Регламентний Комітет не знайшов доказів проти Дубневича у поданні Рябошапки



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Ярослав Дубневич заявив, що готовий відповідати і вважає звинувачення абсуодними

Ярослав Дубневич: Звинувачення щодо мене звучать абсурдно

Відбулося засідання Комітету з питань Регламенту Верховної Ради України, на якому розглядали Подання Генпрокурора Руслана Рябошапки щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та згоди на взяття під варту народного депутата України, члена парламентської групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив Ярослав Дубневич.

Після виступу Генпрокурора, прокурора САП Назара Холодницького, самого нардепа Дубневича та його адвоката, Комітет прийняв рішення передати таки Подання на голосування в парламент, проте у своєму висновку зазначив, що доказовості у справі народного обранця явно недостатньо, а багато із доказів, наданих Генпрокуратурою, є необґрунтованими.

Наразі Рада розглядає зняття недоторканності з нардепа Дубневича.

Напередодні Дубневич заявив, що не проти зняття з нього недоторканності, оскільки вважає себе невинним, а переслідування – політичним.

«Я готовий відповідати... Що стосується чуток, що Дубневич утече - я наразі на комітеті, завтра (31 жовтня, - ред) буду у Верховній Раді, я такого подарунка Ситнику та іншим не дам, я готовий у суді доводити (свою невинність)», - зазначив він.

Дубневич додав: «Я за те, щоб із мене зняли депутатську недоторканність».

Нардеп вважає переслідування наслідком своєї непідтримки у голосуванні низки законопроектів і «формули Штайнмаєра».

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича.

Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).