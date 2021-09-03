Скандал в Академії Глієра. Ректор пояснив, чому доньку воїна не взяли на бюджетне навчання

За словами Олександра Злотника, сталося непорозуміння із несвоєчасним наданням документів

Ветеран російсько-української війни Геннадій Друзенко повідомив, що ректор Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра Олександр Злотник відмовив у навчанні його доньки в академії коштом державного чи муніципального бюджету. Ректор закладу, Народний артист Олександр Злотник прокоментував «Главкому» цю ситуацію.

Злотник зазначив, що йому відомий зміст Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», і, якби донька ветерана вчасно надала усі документи, проблеми із її навчанням в академії коштом державного чи муніципального бюджету не виникло би.

Ректор навчального закладу додав, що всі абітурієнти для вступу до будь-якого українського вишу у зазначений термін подають документи до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), і в даному прикрому випадку абітурієнткою одразу не було туди надано документи, що підтверджують участь її батька в Антитерористичній операції.

«Списки зарахованих формуються на основі отриманих документів, і списки були готові 27 липня. На той момент ми не могли знати, що вона є донькою учасника АТО і має право пільгового вступу, оскільки вона надала відповідний документ тільки 30 липня», – пояснив Злотник.

Очільник навчального закладу зазначив, що наразі доньку воїна не зарахували до академії, оскільки для цього довелося би виключити зі списків вже зарахованих людей, а це є незаконним. Про це і йшлося в офіційному листі, який оприлюднив Друзенко.

«Єдине, що я можу гарантувати, що коли у нас звільниться місце на відповідній спеціальності, ми одразу ж запросимо її на навчання», – підсумував ректор.

Нагадаємо, 2 вересня український правник та громадський активіст Геннадій Друзенко повідомив про скандал в Академії Глієра.

За словами Друзенка, до ректора неодноразово звертались із проханнями приділити належну увагу родині ветерана, однак він не зарахував доньку воїна «на бюджет» і написав у відповідь «незаконну відписку».