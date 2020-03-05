20 дошкільних навчальних закладів області впроваджують проєкт «Сприяння освіті»



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Учасники переглянули заняття в різних групах

В Україні ще з 2010 року стартував проєкт «Сприяння освіті», як результат укладеного Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та фондом The LEGO Foundation (Королівство Данія). Його мета - сприяти підвищенню якості освіти через всебічний розвиток дитини, зокрема, вмінь, необхідних для навчання впродовж життя.

Ключовим етапом проєкту є становлення педагога-дизайнера, який прагне відійти від педагогіки шаблонів та готовий взяти за основу у своїй професійній діяльності підхід «навчання через гру».

Проєкт пропонує педагогам на власному досвіді відчути силу гри як системи, методу та інструменту навчання..

До проєкту залучено 250 закладів з 10 областей України, а саме: Київської, Житомирської, Вінницької, Запорізької, Львівської, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Сумської та Волинської. У 2020-21 рр коло учасників зросте до 350 закладів.

На Вінниччині до даного проєкту залучили 20 закладів дошкільної освіти, а саме: м.Гайсин (2садочки), м.Вінниця (8 дитсадків), м.Жмеринка (4), м.Ладижин (2), Вінницький, Калинівський, Липовецький, Літинський райони (по 1 ). У 2020 році робота в даному напряму продовжується.

В рамках проєкту «Сприяння освіти», на базі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №72 Вінницької міської ради» відбувся черговий тренінг для педагогічних працівників закладів освіти області, який провела тренер The LEGO Foundation Галина Малевич.

Учасники переглянули 3 заняття в різних групах: інтегроване заняття «LEGO- подорож з Колобком» - представлене молодшою групою та вихователем Наталею Малик; інтегроване заняття з пріоритетами фізичного виховання та використання LEGO - вихователь старшої санаторної групи №9 Наталя Зять. А вихователь старшої групи №7 Оксана Затоковенко провела інтегроване заняття на основі способу «симбіоз» з використанням інжинірингу у формі наукових знань і навичок збереження власного здоров’я «Безпечний дім».