Репер Каньє Вест планує балотуватись у президенти США



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Репер буде балотуватися у президенти у 2024

Каньє Вест заявив про намір балотуватися у президенти Сполучених Штатів Америки у 2024 році.

Про це репер заявив під час щорічного фестивалю інновацій Fast Company Innovation Festival у Нью-Йорку, повідомляє портал NME.

«Коли я буду балотуватися у президенти у 2024, ми могли б створити стільки робочих місць», — заявив репер.

«Мартіна Лютер Кінга вбили не тому, що у нього була мрія; у нього було дещо інше, про що він збирався говорити. Він говорив про розширення прав та можливостей для чорних, про збільшення економічних можливостей», — сказав Вест.

Нагадаємо, ексмер Нью-Йорка 77-річний мільярдер Майкл Блумберг подав у п’ятницю документи на реєстрацію в якості кандидата від Демократичної партії США на первинних виборах в штаті Алабама.