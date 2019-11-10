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    Репер Каньє Вест планує балотуватись у президенти США

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    Репер Каньє Вест планує балотуватись у президенти США

    Репер буде балотуватися у президенти у 2024

    Каньє Вест заявив про намір балотуватися у президенти Сполучених Штатів Америки у 2024 році.

    Про це репер заявив під час щорічного фестивалю інновацій Fast Company Innovation Festival у Нью-Йорку, повідомляє портал NME.

    «Коли я буду балотуватися у президенти у 2024, ми могли б створити стільки робочих місць», — заявив репер.

    «Мартіна Лютер Кінга вбили не тому, що у нього була мрія; у нього було дещо інше, про що він збирався говорити. Він говорив про розширення прав та можливостей для чорних, про збільшення економічних можливостей», — сказав Вест.

    Нагадаємо, ексмер Нью-Йорка 77-річний мільярдер Майкл Блумберг подав у п’ятницю документи на реєстрацію в якості кандидата від Демократичної партії США на первинних виборах в штаті Алабама.

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