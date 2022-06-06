Республіка Корея може взяти участь у післявоєнній відбудові України

Представники Кореї обговорюватимуть із керівництвом своєї країни, як саме вони можуть допомогти нам

Представники Кореї обговорюватимуть із керівництвом своєї країни, як саме вони можуть допомогти нам

Делегація корейської республіки вражена побаченим на Київщині

Корейська делегація відвідала Бучу та Ірпінь і планує допомогти Україні відбудувати зруйновану інфраструктуру. Про це повідомила голова політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк у своєму Telegram каналі.

«Корея може приєднатися до післявоєнної відбудови України. Потребу в ній офіційна делегація на чолі з керівником правлячої партії Республіки Корея, паном Лі Джун Соком, мала нагоду сьогодні побачити у Бучі та Ірпені на власні очі», – сказала Шуляк.

За її словами, представники Кореї обговорюватимуть це питання із керівництвом своєї країни.

«За словами пана Лі Джун Сока, після побаченого і почутого в Україні, він обов’язково зустрінеться з президентом Юном Сок Йольом, щоб обговорити о різні варіанти допомоги. Я ж вдячна за візит та щиро сподіваюся, що Південна Корея може приєднатися до країн, які вже офіційно заявили про бажання отримати «шефство» над відбудовою українських регіонів, міст, сіл, об’єктів, що постраждали від кривавих рашистів», – підсумувала очільниця «Слуги Народу».

Нагадаємо, Олена Шуляк розповідала про те, що відновлювати українські регіони та міста вже офіційно висловили бажання Естонія, Великобританія, Іспанія, Тайвань, Греція та інші країни. Раніше голова «Слуги народу» зазначала, що відбудовуючи знищене під час війни житло, особливу увагу приділятимуть безпековому фактору та проектуватимуть нові будинки з сучасними комфортними бомбосховищами.