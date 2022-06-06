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    Події в Україні

    За добу ЗСУ ліквідували сто окупантів та три ворожі ракети

    Дані втрат постійно уточнюються через інтенсивні бойові дії - За добу ЗСУ ліквідували сто окупантів та три ворожі ракети
    Дані втрат постійно уточнюються через інтенсивні бойові дії
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку

    Від початку повномасштабного вторгнення в Україну окупаційні війська втратила 31250 осіб живої сили, 100 окупантів українські бійці ліквідували минулої доби та 1386 танків . Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 орієнтовно склали:

    • особового складу ‒ близько 31250 (+100) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1386 (+5) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 3400 (+8) од,
    • артилерійських систем – 690 (+4) од,
    • РСЗВ ‒ 207 (+0) од,
    • засоби ППО ‒ 96 (+1) од,
    • літаків – 211 (+1) од,
    • гелікоптерів – 176 (+1) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 551 (+3),
    • крилаті ракети ‒ 125 (+3),
    • кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2395 (+35) од,
    • спеціальна техніка ‒ 53 (+0).

    Вказано, що найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані постійно уточнюються через інтенсивні бойові дії.

    Триває 103-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, де підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення.

    Як повідомлялося, українські військові на півдні знищили три склади боєприпасів та техніку окупантів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    За добу ЗСУ ліквідували сто окупантів та три ворожі ракети