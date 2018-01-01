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    Reuters: суд у Нідерландах заморозив активи Ахметова

    Рішення суду пов’язане з довготривалим судовим процесом щодо суми 820 мільйонів доларів
    У Нідерландах суд видав тимчасовий наказ про замороження базованих у Нідерландах компаній бізнес-групи «СКМ», власником якої є Рінат Ахметов. Рішення суду пов’язане з довготривалим судовим процесом щодо суми 820 мільйонів доларів, повідомляє Reuters. Агентству надав копію рішення суду сам позивач – кіпрська компанія
    • Сьогодні, 01:54
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    Рінат Ахметов
    Рінат Ахметов

    Рішення суду пов’язане з довготривалим судовим процесом щодо суми 820 мільйонів доларів

    У Нідерландах суд видав тимчасовий наказ про замороження базованих у Нідерландах компаній бізнес-групи «СКМ», власником якої є Рінат Ахметов. Рішення суду пов’язане з довготривалим судовим процесом щодо суми 820 мільйонів доларів, повідомляє Reuters.

    Агентству надав копію рішення суду сам позивач – кіпрська компанія Raga (належить колишньому українському банкіру Денису Горбуненко).

    Нідерландський суд видав тимчасове рішення заморозити активи зареєстрованих у Нідерландах підприємств «СКМ», серед яких – найбільша українська сталеливарня «Метінвест» і найбільша приватна енергетична компанія «ДТЕК».

    У прес-службі «СКМ», заявили, що не мають інформації про нові позови до компанії.

    «Наскільки ми розуміємо, інформація стосується формального виконання ухвали кіпрського суду на території Нідерландів», - зазначили в СКМ у коментарі «112 Україна».

    Раніше повідомлялося, що Окружний суд Нікосії ухвалив заморозити активи бізнесмена Ріната Ахметова на суму 820 млн доларів у справі «Укртелекому».

    Згодом компанія Ахметова оскаржила рішення суду про заморожування $820 млн активів.

    У вівторок також повідомлялося, що грецький суд заборонив  Ахметову витрачати більш ніж 20 тисяч євро на місяць.

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