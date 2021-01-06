Засідання Конгресу, де мали затвердити перемогу Байдена, призупинили

Конгрес отримав письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні

Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

Про це пише CNN.

Конгрес отримав письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні. Тепер Палата представників і Сенат мають окремо проголосувати за поданим запереченням.

Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що ті, хто виступив проти затвердження результатів виборів, неминуче програють:

«Американський народ обрав Джо Байдена і Камалу Гарріс наступними президентом і віцепрезидентом Сполучених Штатів. Проте низка наших колег зробили спробу оскаржити ці вільні і справедливі вибори і виступити проти. Вони в меншості. Вони програють. Вони це знають».

Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, конгрес США збереться для затвердження перемоги Байдена.

Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожують скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.