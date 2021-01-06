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    У світі

    Засідання Конгресу, де мали затвердити перемогу Байдена, призупинили

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    Обидві палати Конгресу розійшлися на&nbsp;дебати - Засідання Конгресу, де мали затвердити перемогу Байдена, призупинили
    Обидві палати Конгресу розійшлися на дебати

    Конгрес отримав письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні

    Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

    Про це пише CNN.

    Конгрес отримав письмове заперечення проти затвердження перемоги демократа Джо Байдена виборників в Аризоні. Тепер Палата представників і Сенат мають окремо проголосувати за поданим запереченням.

    Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що ті, хто виступив проти затвердження результатів виборів, неминуче програють:

    «Американський народ обрав Джо Байдена і Камалу Гарріс наступними президентом і віцепрезидентом Сполучених Штатів. Проте низка наших колег зробили спробу оскаржити ці вільні і справедливі вибори і виступити проти. Вони в меншості. Вони програють. Вони це знають».

    Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, конгрес США збереться для затвердження перемоги Байдена.

    Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожують скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

    Теги: США Джозеф Байден вибори політика вибори у США Сенат США
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