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    У світі

    Демократична партія США вперше за шість років отримає більшість у Сенаті

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    У&nbsp;штаті Джорджія перемагають демократи&nbsp;Рафаель Уорнок і&nbsp;Джон Оссофф - Демократична партія США вперше за шість років отримає більшість у Сенаті
    У штаті Джорджія перемагають демократи Рафаель Уорнок і Джон Оссофф

    Рафаель Уорнок може стати першим темношкірим сенатором від Джорджії

    У штаті Джорджія в другому турі виборів в Сенат перемагають демократи Джон Оссофф і Рафаель Уорнок, повідомляє The Washington Post.

    Лідер демократичної меншості в Сенаті Чарльз Шумер заявив, що впевнений в тому, що за підсумками виборів більшість перейде до демократів.

    «Вперше за шість років демократи отримають більшість у Сенаті США – і це буде дуже добре для американського народу», – заявив він.

    Уорнок може стати першим темношкірим сенатором від Джорджії. За даними The Washington Post, він лідирує з 50,6% голосів.

    33-річний Оссофф, який може стати наймолодшим сенатором США, вже записав відеозвернення, в якому заявив про свою перемогу і подякував жителям Джорджії. За даними The Washington Post, він лідирує з 50,2% голосів.

    Чинний президент США Дональд Трамп уже заявив у Twitter про фальсифікацію результатів голосування:

    «У них напоготові стільки бюлетенів, скільки буде потрібно. Все сфальсифіковано», – написав він.

    Напередодні президент Дональд Трамп змінив прокурора Джорджії, де тривають важливі вибори у Сенат.

    Як відомо, Джорджія залишилася останнім штатом, де остаточно невідомі переможці виборів у Сенат, а отже досі невідомо, хто отримає більшість у верхній палаті американського парламенту.

    Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

    Також повідомлялося, що 4 січня газета Washington Post оприлюднила запис телефонної розмови, у якій президент США Дональд Трамп вимагав від Бреда Раффенспергера знайти потрібну кількість голосів, щоб забезпечити йому перемогу в Джорджії на президентських виборах 3 листопада.

    Видання отримало аудіозапис, на якому нібито відбувається годинна розмова Трампа і Раффенспергера 2 січня.

    Після оприлюднення запису конгресмени зажадали від ФБР відкрити кримінальну справу проти Трампа.

    Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, конгрес США збереться для затвердження перемоги Байдена.

    Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожують скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

    Теги: США вибори Дональд Трамп політика вибори у США президент Сенат США
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