Демократична партія США вперше за шість років отримає більшість у Сенаті

У штаті Джорджія перемагають демократи Рафаель Уорнок і Джон Оссофф

Рафаель Уорнок може стати першим темношкірим сенатором від Джорджії

У штаті Джорджія в другому турі виборів в Сенат перемагають демократи Джон Оссофф і Рафаель Уорнок, повідомляє The Washington Post.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чарльз Шумер заявив, що впевнений в тому, що за підсумками виборів більшість перейде до демократів.

«Вперше за шість років демократи отримають більшість у Сенаті США – і це буде дуже добре для американського народу», – заявив він.

Уорнок може стати першим темношкірим сенатором від Джорджії. За даними The Washington Post, він лідирує з 50,6% голосів.

33-річний Оссофф, який може стати наймолодшим сенатором США, вже записав відеозвернення, в якому заявив про свою перемогу і подякував жителям Джорджії. За даними The Washington Post, він лідирує з 50,2% голосів.

Чинний президент США Дональд Трамп уже заявив у Twitter про фальсифікацію результатів голосування:

These scoundrels are only toying with the @sendavidperdue (a great guy) vote. Just didn’t want to announce quite yet. They’ve got as many ballots as are necessary. Rigged Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

«У них напоготові стільки бюлетенів, скільки буде потрібно. Все сфальсифіковано», – написав він.

Напередодні президент Дональд Трамп змінив прокурора Джорджії, де тривають важливі вибори у Сенат.

Як відомо, Джорджія залишилася останнім штатом, де остаточно невідомі переможці виборів у Сенат, а отже досі невідомо, хто отримає більшість у верхній палаті американського парламенту.

Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

Також повідомлялося, що 4 січня газета Washington Post оприлюднила запис телефонної розмови, у якій президент США Дональд Трамп вимагав від Бреда Раффенспергера знайти потрібну кількість голосів, щоб забезпечити йому перемогу в Джорджії на президентських виборах 3 листопада.

Видання отримало аудіозапис, на якому нібито відбувається годинна розмова Трампа і Раффенспергера 2 січня.

Після оприлюднення запису конгресмени зажадали від ФБР відкрити кримінальну справу проти Трампа.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, конгрес США збереться для затвердження перемоги Байдена.

Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожують скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.