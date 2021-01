Демократична партія США вперше за шість років отримає більшість у Сенаті

У штаті Джорджія в другому турі виборів в Сенат перемагають демократи Джон Оссофф і Рафаель Уорнок, повідомляє The Washington Post.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чарльз Шумер заявив, що впевнений в тому, що за підсумками виборів більшість перейде до демократів.

«Вперше за шість років демократи отримають більшість у Сенаті США – і це буде дуже добре для американського народу», – заявив він.

Уорнок може стати першим темношкірим сенатором від Джорджії. За даними The Washington Post, він лідирує з 50,6% голосів.

33-річний Оссофф, який може стати наймолодшим сенатором США, вже записав відеозвернення, в якому заявив про свою перемогу і подякував жителям Джорджії. За даними The Washington Post, він лідирує з 50,2% голосів.

Чинний президент США Дональд Трамп уже заявив у Twitter про фальсифікацію результатів голосування:

These scoundrels are only toying with the @sendavidperdue (a great guy) vote. Just didn’t want to announce quite yet. They’ve got as many ballots as are necessary. Rigged Election!