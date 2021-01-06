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    В американському штаті Джорджія демократ переміг на виборах в сенат США

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    Після обробки близько 98% бюлетенів Ворнок набрав 50,5% голосів - В американському штаті Джорджія демократ переміг на виборах в сенат США
    Після обробки близько 98% бюлетенів Ворнок набрав 50,5% голосів
    Скірншот з фото Reuters

    Демократ Рафаель Ворнок переміг у другому турі виборів в сенат у республиканку Келлі Лефлер

    У США в штаті Джорджія демократ Рафаель Ворнок переміг у другому турі виборів в сенат республиканку Келлі Лефлер. Про це повідомляє CNN.

    За даними телеканалу NBC, після обробки близько 98% бюлетенів Ворнок набрав 50,5% голосів, а Лефлер ─ 49,5%, повідомив Reuters.

    Зазначається, що 3 листопада в США переобирали третину сенату. У Джорджії жоден з кандидатів не зміг набрати потрібної кількості голосів, тому в штаті провели другий тур. З урахуванням можливої перемоги Ворнока загальний рахунок між партіями становить 49 місць у демократів проти 50 у республіканців.

    Наголошується, що ще за один мандат борються демократ Джон Оссофф і республіканець Девід Пердью. Якщо виграє Оссофф, у демократичної партії з'явиться перевага в сенаті. Вона буде пов'язана з обранням віцепрезидентом США демократа Камали Харріс, яка очолить сенат.

    Напередодні президент Дональд Трамп змінив прокурора Джорджії, де тривають важливі вибори у Сенат.

    Як відомо, Джорджія залишилася останнім штатом, де невідомі переможці виборів у Сенат, а отже досі невідомо, хто отримає більшість у верхній палаті американського парламенту.

    Напередодні Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

    Також повідомлялося, що 4 січня газета Washington Post оприлюднила запис телефонної розмови, у якій президент США Дональд Трамп вимагав від Бреда Раффенспергера знайти потрібну кількість голосів, щоб забезпечити йому перемогу в Джорджії на президентських виборах 3 листопада.

    Видання отримало аудіозапис, на якому нібито відбувається годинна розмова Трампа і Раффенспергера 2 січня.

    Після оприлюднення запису конгресмени зажадали від ФБР відкрити кримінальну справу проти Трампа.

    Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, конгрес США збереться для затвердження перемоги Байдена.

    Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожують скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

    Теги: США вибори партії вибори у США президент Сенат США
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