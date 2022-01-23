Дипломат назвав зрадою виключення Порошенка з делегації в Раді Україна-НАТО

Влада включила до складу представників проросійської ОПЗЖ

Банкова не включила п’ятого президента України Петра Порошенка до складу парламентської делегації від України в Міжпарламентській Раді Україна-НАТО для переговорів у Брюсселі наступного тижня. Про це написав у Twitter український дипломат Костянтин Єлісєєв.

Ще один приклад, що влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО - Банкова включила до складу делегації для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П‘ятого Президента, лідера ЄС. Хіба це не зрада? Альянс у шоці! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) January 23, 2022

«Ще один приклад, що влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО», – написав він.

Єлісєєв наголосив, що «Банкова включила до складу делегації для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ», проте виключила п‘ятого президента, лідера «Європейської Солідарності».

«Хіба це не зрада? Альянс у шоці!», – додав дипломат.

Нагадаємо, раніше народні депутати з фракції «Європейська солідарність» ініціювали невідкладний прийом в Офісі генеральної прокурорки, щоб передати пакет документів щодо відрядження Петра Порошенка до Брюсселя на Міжпарламентську раду Україна-НАТО, яка відбудеться наступного понеділка.

«Лідер «ЄС» є офіційним членом цієї делегації, і очевидно, що його участь в дискусіях, авторитет і особливі взаємини з представниками цієї міжнародної інституції сьогодні як ніколи важливо використовувати для захисту країни. Це має розуміти і влада, якщо в неї залишилася хоч крапля здорового глузду і усвідомлення відповідальності за єдність країни», – написала Геращенко у Facebook.

Відомо, що 21 січня прокуратура оскаржила рішення суду щодо Порошенка. Окрім того, сьогодні відбувся брифінг адвокатів Порошенка. Захисник Ілля Новіков заявив, що вони подали апеляцію на рішення суду про арешт активів політика. Засідання заплановане на 3 лютого.

Напередодні про намір оскаржити запобіжний захід Петру Порошенку заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

19 січня Печерський районний суд Києва оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді. Суддя Олексій Соколов вирішив відпустити ексглаву держави під особисте зобов'язання.

Крім того, суд поклав на Порошенка низку процесуальних обов'язків: не відлучатися з місця проживання, здати слідчому на зберігання паспорти та прибувати до слідчого за першим викликом. Термін дії ухвали – до 19 березня цього року.

На позачерговому засіданні Київської міської ради 20 січня депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити політичне переслідування лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

20 січня суддя у справі Порошенка раптово не прийшов на роботу.

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