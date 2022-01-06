Соціолог назвав «найстрашнішого» конкурента для Зеленського у другому турі

Якщо переслідування Порошенка спровокує його неучасть у президентських виборах, шанс на президентство отримає Тимошенко

Саме Юлія Тимошенко може скласти реальну конкуренцію Володимиру Зеленському в другому турі президентських виборів. В цьому переконаний заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

Спеціально для «Главкома» Грушецький прокоментував результати дослідження суспільно-політичних настроїв українців, яке КМІС провів наприкінці минулого року. Згідно з опитуванням, якби перший тур виборів президента України відбувався в середині грудня, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський – 27,6% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – Петро Порошенко (16%). Втім, кримінальне переслідування лідера «Євросолідарності» може поставити під сумнів його участь у виборах, припускає соціолог.

«Тобто Бойко і Тимошенко також можуть виявитися реальними кандидатами на вихід у другий тур», – стверджує Грушецький. Нині, з незначною різницею, вони ділять третє і четверте місце у президентському рейтингу.

Втім, на думку соціолога, все це не дає підстави говорити, що попит на нові обличчя зник. Мовляв, є попит і на когось «нового», і на когось компетентного. «Юлія Тимошенко, як і Петро Порошенко, потрапляють в категорію політиків з «досвідом державного управління», – стверджує Антон Грушецький.

Ба більше, запит на «господарників» зростає. «Виявилося, що просто перезавантаження влади і приведення до влади молодих людей (начебто хороших, бо «простих» і «чесних») недостатньо. Виявилося, що також потрібні професіонали. А Юлія Тимошенко відповідає цим критеріям – принаймні, для частини респондентів», – каже Грушецький. Проте антирейтинг Тимошенко теж високий: «Але не в розумінні «я ніколи не буду за неї голосувати», а в плані недовіри», – наголошує соціолог.

Також Грушецький розповів, чи падає підтримка ОПЗЖ. Ха його словами, на панельних опитуваннях електорат не хоче зізнаватись у підтримці проросійських сил, «бо публічно зізнаватися у підтримці партії, яку звинуватили у сепаратизмі та колаборації з ворогом, не завжди комфортно».

До слова, президент Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків – такі дані соціологічного опитування компанії Socis, проведеного 11 по 16 грудня.