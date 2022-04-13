Резніков закликав надати Україні натівську зброю дальньої дії
M270 MLRS — американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП «Бредлі» виробництва компанії Vought
фото: Cpl Jamie Peters RLC / MOD / Wikimedia
Міністр наголосив, що Україна потребує сучасної зброї
Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до країн-партнерів із закликом надати державі зброю дальньої дії, щоб війна в Україні не поширились на інші території. Про це йдеться у відеозверненні глави Міноборони.
«Дуже важливо, щоб ваш уряд, ваші люди зрозуміли, що нам необхідно більше зброї, більше сучасної зброї. Не радянського зразка, а сучасної – натівської. І ваша країна, ваш уряд мають її. І ви можете це зробити», – сказав Резніков.
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