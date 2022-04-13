Резніков закликав надати Україні натівську зброю дальньої дії

Міністр наголосив, що Україна потребує сучасної зброї

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до країн-партнерів із закликом надати державі зброю дальньої дії, щоб війна в Україні не поширились на інші території. Про це йдеться у відеозверненні глави Міноборони.

«Дуже важливо, щоб ваш уряд, ваші люди зрозуміли, що нам необхідно більше зброї, більше сучасної зброї. Не радянського зразка, а сучасної – натівської. І ваша країна, ваш уряд мають її. І ви можете це зробити», – сказав Резніков.

«Нам необхідні РСЗВ, танки, броньовані машини та 155-міліметрова артилерія, не 152-міліметрова, як у Радянському Союзі. І я прошу обговорити це питання у вас у країні, щоб ми їх отримали і завершили цю справу», – закликав міністр оборони. Він наголосив, що Україні потрібні не лише санкції, але й зброя. «Якщо цю справу відкласти, то те ж саме буде і в Європі», – наголосив Резніков. Додамо, Євросоюз прийняв рішення збільшити постачання зброї в Україну. Додаткове озброєння Україна отримає вже найближчим часом. Крім того, Пентагон скликає нараду виробників зброї задля швидких поставок в Україну. Тим часом польські ЗМІ та експерти натякають, що сто танків Т-72 поїхали з Любліна до України.

Читайте також: