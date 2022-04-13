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    Резніков закликав надати Україні натівську зброю дальньої дії

    M270 MLRS &mdash; американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП &laquo;Бредлі&raquo; виробництва компанії Vought - Резніков закликав надати Україні натівську зброю дальньої дії
    M270 MLRS — американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП «Бредлі» виробництва компанії Vought
    фото: Cpl Jamie Peters RLC / MOD / Wikimedia

    Міністр наголосив, що Україна потребує сучасної зброї

    Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до країн-партнерів із закликом надати державі зброю дальньої дії, щоб війна в Україні не поширились на інші території. Про це йдеться у відеозверненні глави Міноборони.

    «Дуже важливо, щоб ваш уряд, ваші люди зрозуміли, що нам необхідно більше зброї, більше сучасної зброї. Не радянського зразка, а сучасної – натівської. І ваша країна, ваш уряд мають її. І ви можете це зробити», – сказав Резніков.

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    Теги: росія окупанти НАТО зброя Міноборони війна військова техніка Україна Олексій Резніков озброєння окупація #stoprussia
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    Резніков закликав надати Україні натівську зброю дальньої дії