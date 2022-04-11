Україна більше не просить закрити небо – Офіс президента

НАТО може надати Україні зброю, яка підвищить ефективність наших військових у ліквідації ворога

Наша країна вже не закликає Європу посилати своїх солдатів воювати поруч із українцями та вже не просить закрити небо, а закликає дати техніку, важку артилерію та засоби ППО. Про це йдеться у заяві радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

«Дайте нам це, а далі ми, українці, самі з цим усім розберемося. Зокрема з росіянами. І захистимо Європу зрештою. А потім уже порахуємо, хто й що кому винен і чому ми заплатили за це стількома життями наших громадян», – сказав він.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що всі сценарії війни з Росією завершаться перемогою України. Він також прокоментував військову допомогу від Сполучених Штатів та їх союзників.

Також НАТО надасть Україні захист від хімічних, біологічних та ядерних загроз.

А сьогодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Євросоюз терміново надати Україні всю необхідну зброю.

За даними Bloomberg, більшість країн ЄС взяли зобов'язання вивчити запити на постачання танків і реактивних систем залпового вогню. Ця тема буде обговорюватися на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

Як повідомлялося, Єврокомісія готує шостий пакет санкцій проти РФ. До слова, президент України Володимир Зеленський виступаючи перед парламентом Південної Кореї закликав надати допомогу постачанням зброї.

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