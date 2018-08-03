Резонансне вбивство у Бердянську: суд арештував Матюшина



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Підозрюваний у вбивстві Олешка Артем Матюшин

Адвокат підозрюваного наполягав на домашньому арешті

Бердянський міськрайонний суд у п’ятницю, 3 серпня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для одного з підозрюваних у вбивстві активіста Віталія Олешка Артема Матюшина.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Матюшина утримуватимуть в СІЗО міста Запоріжжя.

Водночас, адвокат підозрюваного наполягав на домашньому арешті.

Нагадаємо, друзі та побратими вбитого Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю загиблого.

Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка. Чотирьом вже повідомлено про підозру.

Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.

Джерело: УНН