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    Резонансне вбивство у Бердянську: суд арештував Матюшина

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    <span>Підозрюваний у вбивстві Олешка Артем Матюшин</span> - Резонансне вбивство у Бердянську: суд арештував Матюшина
    Підозрюваний у вбивстві Олешка Артем Матюшин

    Адвокат підозрюваного наполягав на домашньому арешті

    Бердянський міськрайонний суд у п’ятницю, 3 серпня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для одного з підозрюваних у вбивстві активіста Віталія Олешка Артема Матюшина.

    Суд задовольнив клопотання прокуратури та призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

    Матюшина утримуватимуть в СІЗО міста Запоріжжя.

    Водночас, адвокат підозрюваного наполягав на домашньому арешті.

    Нагадаємо, друзі та побратими вбитого Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю загиблого.

    Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

    Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка. Чотирьом вже повідомлено про підозру.

    Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.

    Джерело: УНН

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