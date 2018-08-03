Резонансне вбивство у Бердянську: суд арештував Матюшина
-
Розсилка
Адвокат підозрюваного наполягав на домашньому арешті
Бердянський міськрайонний суд у п’ятницю, 3 серпня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для одного з підозрюваних у вбивстві активіста Віталія Олешка Артема Матюшина.
Суд задовольнив клопотання прокуратури та призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.
Матюшина утримуватимуть в СІЗО міста Запоріжжя.
Водночас, адвокат підозрюваного наполягав на домашньому арешті.
Нагадаємо, друзі та побратими вбитого Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю загиблого.
Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.
Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка. Чотирьом вже повідомлено про підозру.
Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.
Джерело: УНН